В Игорной зоне Красная Поляна пройдет бесплатный турнир по покеру для всех желающих

20 марта в «Покерном клубе Сочи» возьмёт свой старт новый сезон Чемпионата России по покеру. Уже третий год подряд Russian Poker Cup стартует в Сочи, проезжает всю Россию — через Алтай во Владивосток — и возвращается в Сочи. Для участников нового сезона RPC приготовлено расписание из 57 ивентов, включая 33 кубковых турнира с бай-инами от 0 рублей.

20 марта в 10:00 в «Покерном клубе Сочи» начнётся «Фриролл на миллион» — бесплатный турнир со взносом 0 рублей, сыграть в котором смогут все желающие. Гарантия — 1 000 000 рублей, электронная очередь и комфортная зона ожидания.Диапазон бай-инов в других турнирах Russian Poker Cup в Сочи разнится от 7 000 рублей в сателлитах до 154 000 рублей в турнире суперхайроллеров. Но главной изюминкой серии вновь станут два мейн ивента: