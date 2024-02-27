Президент РФПВ Дружинин: Пахалина заслужила включение в Международный зал славы плавания

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин заявил, что олимпийская чемпионка Юлия Пахалина заслужила включение в Международный зал славы плавания.

«Федерация официально поздравила Юлию с этим событием. Она заслужила такое признание, это наша достойная чемпионка, которую знает вся страна и весь мир. Мы рады, что такие решения принимаются в непростой для российского спорта период, когда для него закрыты многие возможности. Но, несмотря на обстоятельства, наших спортсменов всё равно чтят, что показывает их уровень и силу. Что касается того, сможет ли Юлия присутствовать на официальной церемонии, это мне неизвестно», — приводит слова Дружинина «РИА Новости Спорт».

Ранее РФПВ сообщила, что официальная церемония пройдёт 4-5 октября в городе Форт-Лодердейл (США). Пахалина станет шестой российской спортсменкой в прыжках в воду, включённой в Международный зал славы плавания. Ранее в него были включены Владимир Васин, Елена Вайцеховская, Ирина Калинина, Дмитрий Саутин и Ирина Лашко.