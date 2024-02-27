Арбитр подрался с игроком во время мини-футбольного матча в Екатеринбурге

Сегодня, 27 февраля, в городской лиге Екатеринбурга состоялся матч между мини-футбольными клубами «Памир» и «Уралхиммаш». Главный арбитр встречи Роман Камбаров подрался с игроком «Уралхиммаша» Валерием Лебедевым. Участники конфликта получили наказание в виде дисквалификации.

Игрок подошёл к арбитру и начал с ним спорить, размахивая руками. Камбаров остановил игру, показав футболисту жёлтую карточку. Лебедев не остановился и продолжил разговоры с арбитром. Игрок был наказан вторым предупреждением, но не покинул площадку. После этого Камбаров ударил футболиста кулаком в лицо.

Главного арбитра матча отстранили от работы до конца сезона-2023/2024. Игрок «Уралхиммаша» Лебедев получил аналогичную дисквалификацию.