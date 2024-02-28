Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Виктор Киреев покинет «Фюксе Берлин» по окончании сезона-2023/2024

Виктор Киреев покинет «Фюксе Берлин» по окончании сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний российский голкипер Виктор Киреев покинет гандбольный клуб «Фюксе Берлин» по окончании сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Немецкая команда решила сделать ставку на воспитанников Лассе Людвига и Деяна Милославлева.

«Мы решили в будущем полагаться на дуэт Лассе Людвига и Деяна Милосавлева. Таким образом, мы последовательно продолжаем наш путь интеграции собственных молодых талантов в команду бундеслиги», — заявил спортивный директор «Берлина» Штефан Кречмар.

Киреев перешел в «Берлин» из ЦСКА в сезоне-2022/2023. В составе команды россиянин выиграл Лигу Европы, а также взял бронзовые медали чемпионата Германии.

В нынешнем сезоне вратарь провёл 69 матчей (51 в Бундеслиге и 18 в Европейской лиге).

За свою карьеру Киреев поиграл за «Каустик», «Университет Лесгафта-Нева» и украинский «Мотор».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android