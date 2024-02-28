Президент ФСБР Мамиашвили: у нас тёплые отношения с борцами из США

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что у организации сложились хорошие отношения с американскими спортсменами.

«У нас сложились очень тёплые отношения с американскими борцами, у них на протяжении десятилетий блестящая команда. Начиная от великих Дэна Гейбла, Брюса Баумгартнера, Джона Смита и до сегодняшних звёзд. И они побеждали наших лучших борцов, и наши ребята выигрывали у своих знаменитых коллег. Это приводило к росту престижа, привлекательности и популярности нашего вида спорта. И очень зрелищными становились поединки борцов России и США, их ждали многие болельщики мира. Вы вспомните Олимпиаду и схватку между Абдулрашидом Садулаевым и Кайлом Снайдером. Ведь она, по сути, стала одним из основных событий на Играх в Токио и привлекла внимание многих.

И ведь они же очень близкие друзья. Снайдер не раз прилетал в гости к Садулаеву в Дагестан, и они путешествовали по горам. Вот такие человеческие отношения сложились между ними. С американцами, которые находятся на нашей борцовской площадке, поверьте мне, мы постоянно находимся в общении, очном или заочном. Они были одними из первых, кто выступал против любых ограничений в адрес специалистов, спортсменов, тренеров. Кроме каких-то непонятных, из ряда вон выходящих исключений. В семье, как говорится, не без урода. И их позиция, надеюсь, не изменится», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».

Напомним, 8 декабря МОК объявил о возможности для российских и белорусских спортсменов выступить в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом к участию не допускаются команды, а только одиночные спортсмены, выполнившие определённые условия, каждый в своём виде спорта.