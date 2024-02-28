Чемпионат мира по лёгкой атлетике в 2027 году пройдёт в Пекине

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в 2027 году пройдёт в Пекине, сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Решение было принято на 234-м заседании совета World Athletics, которое прошло в Глазго (Шотландия) в преддверии чемпионата мира по лёгкой атлетике в закрытых помещениях (1-3 марта).

«Поздравляем Пекин с успешной заявкой на проведение чемпионата мира в 2027 году. Китай с населением более 1,4 миллиарда человек — один из крупнейших спортивных рынков мира. Это открывает огромную возможность для развития нашего вида спорта и расширения базы болельщиков», — приводит слова президента ассоциации Себастьяна Коу официальный сайт.

Ранее Пекин принимал чемпионат мира по лёгкой атлетике в 2015 году.