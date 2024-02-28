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Президент ВФП Сальников прокомментировал информацию о проведении ЧЕ-2028 в Казани

Президент ВФП Сальников прокомментировал информацию о проведении ЧЕ-2028 в Казани
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что информация о возможном проведении чемпионата Европы по водным видам спорта — 2028 в Казани — это обсуждение переноса предыдущего контракта, а не предложение о новом.

«Это не что‑то новое. Речь о том контракте, что был на 2024 год. Вопрос возможного переноса уже присуждённого ранее чемпионата теперь уже на 2028‑й», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по водным видам спорта Казань должна была принять в 2024 году.

Отметим, что ранее ни Россия, ни СССР не принимали этот европейский турнир, проходящий раз в два года. Чемпионат в Белграде (Сербия) пройдёт с 10 по 23 июня 2024 года. Соревнования 2026 года состоятся в Париже.

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