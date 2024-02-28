41-летний Поццовиво нашёл велокоманду для выступления на «Джиро д'Италия»

Итальянский велогонщик Доменико Поццовиво, оставшийся без команды после прошлого сезона, сможет в 18-й раз в карьере принять участие в «Джиро д'Италия». 41-летний итальянский велогонщик подписал контракт на 2024 год с итальянской профессиональной велокомандой VF Group-Bardiani CSF-Faizane, которая получила приглашение для участия в 107-м выпуске итальянского Гранд-тура.

«Как будто сюжет фильма, когда давным-давно начал путешествие, а потом спустя столько времени и многочисленных эпизодов сериала снова собираешься с теми же людьми, чтобы замкнуть круг. Одна из главных мотиваций — сравняться с Паниццей. Кроме того, в прошлом году я сошёл с «Джиро» и даже не смог проехать Ломбардию. Так прощаться с карьерой в велоспорте было бы слишком грустно. И, если честно, я не думаю останавливаться после «Джиро д'Италия» – 2024, хочу завершить в конце сезона на Ломбардии.

Чувствую себя стариком, который мыслит как юноша. У меня нет проблем в общении с молодым поколением. С теми показателями, которые у меня есть, место в топ-10 (на «Джиро д’Италия») не будет невозможным», — приводит слова велогонщика портал VeloLIVE.

Напомним, гонка «Джиро д'Италия» пройдёт с 4 по 26 мая 2024 года в рамках Мирового тура UCI 2024.