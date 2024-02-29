ЦСКА победил «Виктор» в первой игре 1/4 финала СЕХА-лиги, Сергей Иванов забросил 12 мячей

В Ставрополе состоялась первая игра двухматчевого противостояния в рамках 1/4 финала гандбольной СЕХА-лиги между местным «Виктором» и московским ЦСКА. Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 37:30 (20:15).

Самым результативным игроком матча стал правый полусредний ЦСКА Сергей Иванов, который записал на свой счёт 12 заброшенных мячей. Семью голами отметился Болотин, по шесть мячей забросили Шишкарёв и Садовский, пять — Удовеня.

Ответная встреча состоится в Москве 4 марта.

Ранее «Машека» (Могилёв) уступила в первом матче 1/4 финала СЕХА-лиги клубу «Мешков Брест» со счётом 20:34. 29 февраля состоятся ещё две игры этой стадии плей-офф: в Перми встретятся «Пермские медведи» и «Чеховские медведи», в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет со «СКА-Минск».