18 гандболистов вызваны в сборную России на суперсерию с Беларусью, из них — 4 легионера

18 гандболистов вызваны в сборную России на суперсерию из трёх товарищеских матчей с командой Беларуси, сообщает официальный сайт ФГР.

Сбор национальной команды стартует 11 марта. Тренерский штаб во главе с Велимиром Петковичем пригласил в сборную 18 игроков, в том числе четырёх легионеров. Из зарубежных клубов вызваны разыгрывающий Дмитрий Житников («Висла», Польша), левый полусредний Сергей Марк Косоротов («Веспрем», Венгрия), вратари Денис Заболотин («Мешков Брест», Беларусь) и Виктор Киреев («Фюксе Берлин», Германия). Впервые вызов в сборную России получил линейный «Чеховских медведей» Виктор Фурцев.

Полностью состав сборной России на мартовский сбор выглядит следующим образом: вратари — Артём Грушко («Чеховские медведи»), Денис Заболотин Виктор Киреев; левые крайние — Никита Ильтинский («Виктор»), Александр Синицын («Пермские медведи»); линейные — Александр Ермаков, Виктор Фурцев (оба — «Чеховские медведи»), Роман Царапкин (ЦСКА); правые крайние — Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарёв (ЦСКА); левые полусредние — Илья Белевцов (ЦСКА), Евгений Дзёмин («Чеховские медведи»), Сергей Марк Косоротов; разыгрывающие — Дмитрий Житников, Кирилл Котов («Чеховские медведи»); правые полусредние — Андрей Беляев («Виктор»), Сергей Иванов (ЦСКА), Александр Котов («Чеховские медведи»).

Матчи между сборными России и Беларуси пройдут 13 марта в Казани (начало – в 18:00 по московскому времени), 15 марта в Москве (19:00 мск) и 17 марта в Чехове (14:15 мск).