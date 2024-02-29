Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Путин: с 2025 года будут предоставлены налоговые вычеты тем, кто регулярно сдаёт нормы ГТО

Путин: с 2025 года будут предоставлены налоговые вычеты тем, кто регулярно сдаёт нормы ГТО
Комментарии

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что с 2025 года россияне, регулярно проходящие диспансеризацию и сдающие нормы ГТО, смогут претендовать на налоговые вычеты.

«Со следующего года будут предоставлены налоговые вычеты для всех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдаёт нормы ГТО», — сказал Путин в послании Федеральному собранию.

Напомним, сегодня, 29 февраля, Путин выступает с посланием Федеральному собранию. Ранее президент России подписал закон, разрешающий спортсменам, состоящим на государственной или военной службе, заниматься оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений. Ранее такие спортсмены не могли получать дополнительные вознаграждения от Министерства спорта страны.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android