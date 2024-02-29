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Непомнящий сохранил за собой седьмое место в рейтинге ФИДЕ по итогам февраля

Непомнящий сохранил за собой седьмое место в рейтинге ФИДЕ по итогам февраля
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий по итогам февраля сохранил за собой седьмое место в рейтинге ФИДЕ. Сам обновлённый рейтинг появился на сайте Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Остальные российские шахматисты не смогли забраться выше 12-й строчки. Так Сергей Карякин, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса как человек, ставший гроссмейстером в возрасте 12 лет, опустился с 11-го места на 12-е. Александр Грищук на 20-й строчке, Владислав Артемьев – на 30-й, а рядом с ним Даниил Дубов, ставший 31-м в рейтинге.

Напомним, возглавляет рейтинг по-прежнему Магнус Карлсен из Нидерландов, у него 2830 очков. Следом за ним – Фабиано Каруана и Хикару Накамура из США.

У женщин также появилась обновлённая версия рейтинга на сайте организции.

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