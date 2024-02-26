Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, при каких условиях он задумается о завершении карьеры.

«Почувствую ли я момент, когда нужно будет уходить из шахмат? В моём случае всё довольно просто. Я уйду из шахмат, когда перестану получать удовольствие. У меня удовольствие, к сожалению, завязано не только на игре — оно очень сильно завязано на результате. Понятно, что есть олимпийский девиз, что главное — участие, но поражения болезненны, а в шахматах особенно, поскольку это не физическое единоборство, а, скорее, ментальное.

Пока что получается сводить дебет и кредит в плюс, так что есть смысл продолжать. Когда бороться уже не за что, а процесс не приносит удовольствия, тут уже да…» — сказал Непомнящий в шоу «5 Книг» на телеканале Ключ.

Ранее гроссмейстер оценил роль таланта в шахматах.