Сальников: World Aquatics не хочет отказываться от чемпионата мира в России

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что Международная федерация водных видов спорта не хочет отказываться от проведения чемпионата мира по водным видам спорта в 2031 году в России.

«Статус переноса — это лучше, чем отказ, однако до 2031 года ещё далеко. По моему мнению, международная федерация не хочет отказываться от возможности проведения крупнейших турниров, в частности чемпионата мира, в России. World Aquatics пытается найти выход из ситуации, связанной с ограничениями для российских и белорусских спортсменов и организации мероприятий в стране. Все понимают, что когда-то придётся вернуться к нормальным взаимоотношениям. Это время придёт обязательно», — приводит слова Сальникова «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов ведёт переговоры с организацией о проведении чемпионата мира по водным видам спорта, потому что в 2025 году в Казани должны были пройти эти соревнования, однако World Aquatics приняла решение перенести их.