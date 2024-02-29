Всероссийская федерация прыжков в воду подписала соглашение с Высшей школой экономики

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин и доктор делового администрирования НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов подписали партнёрское соглашение в рамках 10-й юбилейной международной научно-практической конференции по спортивному менеджменту и праву. Об этом сообщается на сайте Российской федерации прыжков в воду.

В рамках соглашения планируется реализовать совместные проекты организаций, в частности сделать ветвь дополнительного профессионального образования в сфере спортивного менеджмента и права. А также проводить тематические тренинги, мастер-классы, конференции, семинары и презентации.

По словам Дружинина, организации сотрудничают уже долгое время, но сейчас формализовали это, потому что важно находить новых партнёров для развития спорта.