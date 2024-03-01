Юта подала заявку на проведение зимних Олимпийских игр — 2034

Американский штат Юта официально подал заявку на проведение зимних Олимпийских игр и Паралимпиады в 2034 году. Об этом сообщил губернатор штата Спенсер Джей Кокс.

«Официально: прямо сейчас мы подали заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2034 года в Международный олимпийский комитет», — написал Джей Кокс в своих социальных сетях.

Отметим, в Солт‑Лейк‑Сити, находящемся в штате Юта, уже проходили зимние Олимпийские игры 2002 года. Напомним, 8 декабря МОК объявил о возможности для российских и белорусских спортсменов выступить в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом к участию не допускаются команды, а только одиночные спортсмены, выполнившие определённые условия, каждый в своём виде спорта.