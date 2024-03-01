«Чеховские медведи» одержали победу над «Пермскими медведями» в 1/4 финала SEHA-лиги

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал победу над «Пермскими медведями» в первом четвертьфинальном матче SEHA — Gazprom League. Встреча проходила в Перми и завершилась со счётом 36:29 в пользу гостей.

В другом четвертьфинальном матче «Зенит» из Санкт-Петербурга на домашней площадке проиграл минскому СКА. Встреча завершилась со счётом 32:27 в пользу гостей из Беларуси. Ответные матчи пройдут 5-6 марта.

Гандбол. Мужчины. SEHA — Gazprom League. 1/4 финала. Первые матчи

«Пермские медведи» — «Чеховские медведи» — 29:36 (15:16) (Афонин — 12, Свистунов — 6; К. Котов, Остащенко, Дзёмин, Корнев — по 5).

«Зенит» — СКА — 27:32 (13:15) (Луня, Виноградов, Петров — по 5; Сельвесюк, Немков — по 6).