Чемпион ОИ по шорт-треку Захаров заявил, что готов выступать в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион по шорт-треку, серебряный призёр Олимпийских игр в конькобежном спорте Руслан Захаров заявил, что готов выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Захаров подчеркнул, что не хочет мешать спорт с политикой, и отметил, что среди российских спортсменов много тех, кто готов принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

«Готов ехать на международные соревнования под нейтральным флагом. Мы всегда топили за то, что спорт – вне политики. Даже те, кто теперь переобулся, раньше говорили так же. Кубертен придумал Олимпийские игры, чтобы объединить людей. Я не хочу мешать спорт с чем-либо. Это просто сфера, где выявляют сильнейших. В моём случае – в рамках ледовой арены. И если обстоятельства сейчас такие, что это возможно делать только в нейтральном статусе – я готов. Да и многие, поверьте, тоже», — приводит слова Захарова Sports.ru.