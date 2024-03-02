Лала Крамаренко завоевала золото в упражнениях с булавами на чемпионате России

Гимнастка Лала Крамаренко выиграла золото в упражнениях с булавами на чемпионате России, набрав 46,700 балла. Эта победа стала для 19-летней спортсменки четвёртой на турнире.

Серебряную награду турнира завоевала Ксения Колядина (44,400 балла), а бронза досталась Софье Копыловой (43,850 балла).

Ранее Крамаренко в личном многоборье набрала 177,750 балла и завоевала золото. Второе место заняла Карина Киреева (167,400). Третьей на этих соревнованиях стала Милена Щенятская (166,650).

Чемпионат России по художественной гимнастике — 2024 проходит в Москве, во дворце гимнастики Ирины Винер. Сегодня, 2 марта, на турнире заключительный день соревнований. В программе значатся финалы в отдельных видах.