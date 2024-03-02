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Никита Володин стал двукратным чемпионом мира по бильярду

Никита Володин стал двукратным чемпионом мира по бильярду
Никита Володин
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Россиянин Никита Володин стал двукратным чемпионом мира по бильярду. 29-летний спортсмен не оставил шансов своему визави из Казахстана Ернару Чимбаеву в комбинированной пирамиде. Итоговый счёт — 5:2.

В начале февраля этого года Володин выиграл чемпионат России по комбинированной пирамиде. В финале ему противостоял Сергей Горыславец.

Первый успех Володина на чемпионатах мира произошёл в 2022 году. На счету спортсмена победы в Кубке Кремля — 2023, Кубке Мэра Москвы — 2023, а также второе место в Кубке чемпионов — 2023.

Ранее 13-кратной чемпионкой мира стала российская бильярдистка Диана Миронова. В финале она одолела другую россиянку, Лилию Панову, со счётом 4:2.

Напомним, чемпионат мира по бильярду проходит в Бишкеке (Кыргызстан).

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