Ракета ставит рекорды и выигрывает титулы, несмотря на проблемы со здоровьем и мотивацией. Ему просто нет равных.

«Я слепну, а меня всё ещё не могут победить». Почему Ронни О’Салливан — рок-звезда спорта

Ронни О'Салливан – настоящий гений. Да, об этом давным-давно знают все. Но в этом сезоне Ракета ярко напоминает всем о своих уникальных талантах.

Многократный чемпион мира явно испытывает проблемы со здоровьем и мотивацией, поэтому играет редко, но метко. Ронни выиграл все три последних турнира, в которых участвовал, два из которых входят в «Тройную корону». При этом О'Салливан взял свои титулы всего за 50 дней.

Этот сезон чётко показывает – величие Ракеты недостижимо.

«Мне не нравится мой снукер»

Текущий сезон – настоящее испытание для О'Салливана. Снукерист страдает из-за подошвенного фасциита, который вынуждает его играть в кроссовках и иногда снимать обувь в то время, как соперник находится у стола.

Ещё одна проблема Ронни со здоровьем – эпикондилит или так называемый теннисный локоть. Именно эти две болезни вынуждали многократного чемпиона мира сниматься с турниров на старте сезона.

Помимо физических, у Ракеты есть и ментальные проблемы, которые вынуждают его отказываться от соревнований. О'Салливан признавался, что не может найти мотивацию, ведь игра перестала приносить ему удовольствие.

«Снукер держал меня на верном пути. Он помогал моей семье разными способами. Мне всегда приходится находить причины играть, говоря, что я сделаю это ради того или этого. Я никогда не думал, что мне действительно придётся этим заниматься. Были моменты, когда я летал. Это было здорово. В такие моменты ты думаешь: «Я на вершине мира».

Но сейчас у меня недостаточно хорошая форма. У меня такое чувство, будто я играю на автопилоте. Мне очень повезло, но, когда достигаешь моего возраста, должна быть причина продолжать играть.

Ронни О’Салливан Фото: Richard Pelham/Getty Images

У меня есть много причин, которые мотивируют меня продолжать играть, однако я не уверен, что это того стоит. Но я не говорю, что уйду на пенсию. Все спрашивают: «Когда ты уйдёшь на пенсию?» Я никогда не говорил этого слова. Но мне не нравится мой снукер, нет. Для меня это настоящая борьба. Я чувствую, что бо́льшую часть времени прохожу через препятствия. Я был бы очень рад, если бы меня побеждали. Так я бы мог спокойно идти домой. Но не в моём характере специально сдавать матчи», – объяснил Ронни.

Вот только мотивация у Ракеты очень сильно зависит от настроения. Если Ронни нравится его игра, у него будто в очередной раз вырастают крылья. Именно такой подъём случился под конец World Gran Prix. Изначально Ронни жалел, что решил выступить на турнире, но после матча с Дин Цзюньхуэем он загорелся и на этих эмоциях красиво выиграл титул.

Осознавая такую зависимость, О'Салливан просто не хочет тратить время на то, от чего не кайфует. Ракета уже настоящая рок-звезда. Он плюёт на чужое мнение, делает, что хочет, и играет там, где получает удовольствие.

Ронни выступает на выставках и турнирах в Азии, потому что это ему особенно нравится. Он не появляется на соревнованиях WST, которые не считает важными. На World Gran Prix многократный чемпион честно признался, что играет на таких состязаниях лишь из-за нежелания потерять место в туре и выполнения контрактных обязательств перед спонсорами.

«Я не чувствую себя старым. Я молод душой»

И при всём этом Ракета – король.

В этом сезоне О'Салливан проиграл лишь четыре матча: в 1/8 финала English Open и полуфинале International Championship Чжан Аньде, в 1/4 финала Whan Open Лю Хаотяню, а также на выставке в Макао Марко Фу.

На счету Ронни с начала сезона четыре титула: нерейтингового Shanghai Masters и рейтинговых UK Championship, Masters, World Gran Prix. Причём последние три трофея многократный чемпион взял за 50 дней, выдав победную серию из 14 матчей. И это уже не говоря о том, что Ракете по ходу всех турниров удалось установить различные рекорды.

Как можно доминировать так сильно? Ведь даже Джадд Трамп, находящийся в идеальной форме, не может противостоять возрастному, болеющему и почти не тренирующемуся О'Салливану, у которого нет особого желания играть на турнирах. Это ли не признак гениальности Ракеты?

Удивительно, но Ронни сам не в восторге от таких побед. Он удивляется, что молодое поколение никак не может совладать с ним.

«Я не чувствую себя старым. Я чувствую себя молодым душой. Я чувствую себя намного моложе за столом, когда играю с соперниками моложе меня. Но в снукерном смысле они старше меня, их мозг довольно медленный. Я до сих пор чувствую, что мой мозг довольно быстр у снукерного стола. Им нужно собраться с силами, потому что я слепну, у меня больные руки и колени, а они всё ещё не могут меня победить», – говорил Ронни на Masters.

«Нехорошо выходить и побеждать того, кто действительно этого хочет, – добавил О'Салливан после World Gran Prix. – Я не чувствую себя хорошо из-за того, что эти парни стараются изо всех сил. Я чувствую себя плохо, издеваясь над людьми, которые действительно хотят победы. Это неправильно».

Ронни О’Салливан Фото: Richard Pelham/Getty Images

«Мне не хватает цели в жизни»

Будучи в 2024 году недостижимой величиной в туре, Ракета решил взять небольшую паузу на пару месяцев. Снукерист сказал, что планирует за это время сыграть только в квалификации World Open и на Players Championship.

«Я не получаю никакого удовлетворения от игры. Я лучше покажу себя хорошо и проиграю, чем покажу себя ужасно и выиграю турнир. Минимум, что я могу сделать, — это взять паузу и посмотреть, смогу ли я вернуть некоторый энтузиазм к игре. Перерывы в карьере мне помогали. Мне не хватает цели в жизни. Это то, чему я научился в 2012 году, когда пропустил почти год. Я больше не уверен, что снукер является моей целью».

В 2012 году длительная пауза О'Салливану действительно помогла. Тогда Ронни вернулся полным сил и выиграл чемпионат мира. Вполне возможно, что подобное произойдёт и в этом году. Тем более что Ракета как раз, скорее всего, вернётся аккурат к чемпионату мира. Тем более что мотивация у снукериста явно есть – это его шанс взять рекордный восьмой титул Крусибла.

Если это выйдет, то О'Салливану удастся красиво завершить сезон: с рекордным восьмым титулом UK Championship, с рекордным восьмым титулом Masters и с рекордным восьмым титулом чемпионата мира. А что будет дальше, пока не может предположить даже сам Ронни.

«Кто знает, будет ли чемпионат мира последним для меня. Для меня это худший турнир из всех. Я не против тех соревнований, за которыми никто не смотрит. Вам не нужно думать о прессе, вам можно играть как осёл, и никто этого не заметит. Но на больших турнирах все тщательно следят за тобой, и ты чувствуешь, что тебе нужно проявить все свои силы. Я стараюсь, но этого с меня уже достаточно. Я чувствую себя вполне счастливым, я счастлив просто сам по себе. А эти турниры кажутся мне излишней борьбой».

Не так важно, что будет после ЧМ – уйдёт Ракета или останется. В любом случае этот сезон будет одним из самых крутых и гениальных в исполнении Ронни. Настоящей рок-звезды большого мирового спорта.