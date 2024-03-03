Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дзюдоист Башаев выиграл серебро в весе свыше 100 кг на «Большом шлеме», у Тасоева бронза

Дзюдоист Башаев выиграл серебро в весе свыше 100 кг на «Большом шлеме», у Тасоева бронза
Комментарии

Сегодня, 3 марта, в Ташкенте (Узбекистан) завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо. Были проведены решающие схватки в весовой категории свыше 100 кг у мужчин: серебро соревнований выиграл Тамерлан Башаев, призёр чемпионата мира и чемпион Европы, бронзу завоевал чемпион мира 2023 года Инал Тасоев.

В схватке за золото Башаев уступил японцу Оте Хиоге, а в поединке за третье место Тасоев был сильнее узбекистанца Шохрухкона Байхтийорова.

Ранее ещё одну бронзовую медаль завоевала россиянка Элис Старцева, чемпионка России 2023 года, которая в схватке за третье место одолела призёра чемпионатов мира и Европы француженку Леа Фонтен.

Напомним, российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Ещё один шаг к Олимпиаде. Подводим итоги чемпионата Европы – 2024 для российских борцов
Ещё один шаг к Олимпиаде. Подводим итоги чемпионата Европы – 2024 для российских борцов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android