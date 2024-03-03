Дзюдоист Башаев выиграл серебро в весе свыше 100 кг на «Большом шлеме», у Тасоева бронза

Сегодня, 3 марта, в Ташкенте (Узбекистан) завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо. Были проведены решающие схватки в весовой категории свыше 100 кг у мужчин: серебро соревнований выиграл Тамерлан Башаев, призёр чемпионата мира и чемпион Европы, бронзу завоевал чемпион мира 2023 года Инал Тасоев.

В схватке за золото Башаев уступил японцу Оте Хиоге, а в поединке за третье место Тасоев был сильнее узбекистанца Шохрухкона Байхтийорова.

Ранее ещё одну бронзовую медаль завоевала россиянка Элис Старцева, чемпионка России 2023 года, которая в схватке за третье место одолела призёра чемпионатов мира и Европы француженку Леа Фонтен.

Напомним, российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.