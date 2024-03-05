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ЦСКА проиграл «Виктору» и завершил сезон в SEHA — Gazprom League

Московский клуб ЦСКА уступил ставропольскому «Виктору» со счётом 25:33 (14:17) и завершил выступление в SEHA – Gazprom League.

Это была вторая встреча в рамках первого раунда плей-офф «Дивизиона Восток». В первой игре победу одержали гандболисты ЦСКА со счётом 37:30.

Самым результативным игроком матча стал Никита Ильтинский из команды «Виктор», он забил в ворота соперника 11 мячей. У Сергея Болотина семь голов.

Отметим, что на протяжении всего сезона ЦСКА уступал только чемпиону прошлого года, команде «Мешков Брест». Однако, несмотря на такую статистику, по сумме двух матчей ставропольская команда оказалась сильнее.

Теперь ставропольской команде предстоит борьба в «Финале четырёх» своего дивизиона. Следующий соперник для команды определится позже.