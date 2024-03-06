В игорной зоне «Красная поляна» завершилась самая дорогая покерная серия этого года

Каждый месяц в «Казино Сочи» проводятся крупные покерные серии. Февральский турнирный фестиваль не стал исключением, но смог выделиться на фоне других, ведь в рамках этой серии был проведён ивент с самым большим вступительным взносом в России.

С 2022 года в игорной зоне «Красная поляна» стали проводить особые этапы самой популярной серии страны Sochi Poker Festival с приставкой «High Roller» с увеличенными бай-инами и рекордными призовыми. А в этом году таких серий планируется провести две: зимой и летом.

Изюминкой SPF High Roller является турнир с бай-ином 735 000 рублей. Соревнований по покеру с таким вступительным взносом не проводили в России с доковидных времен. Триумфатор этого турнира на февральской серии москвич Виталий Ли стал богаче на восемь с половиной миллионов рублей!

Следующая хайроллерская версия Sochi Poker Festival пройдёт в «Казино Сочи» с 18 по 28 июля, а ближайшая серия — Russian Poker Cup уже с 20 по 31 марта.