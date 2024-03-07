Стали известны все участники «Финала четырёх» СЕХА-лиги

Вчера, 6 марта, состоялся заключительный матч четвертьфинала SEHA — Gazprom League, в котором встретились гандболисты белорусского СКА и «Зенита» из Санкт-Петербурга. Матч, проходивший в столице Беларуси, завершился со счётом 31:30 в пользу хозяев площадки.

Гандбол. Мужчины. SEHA — Gazprom League. 1/4 финала. Ответные матчи

«Чеховские медведи» – «Пермские медведи» – 35:30 (16:14).

ЦСКА – «Виктор» – 25:33 (14:17).

«Мешков Брест» — «Машека»— 35:18 (16:8).

СКА — «Зенит»— 31:30 (20:16).

Таким образом, в «Финале четырёх» SEHA — Gazprom League победитель прошлого сезона «Мешков Брест» встретится с минским СКА, а ставропольский «Виктор» за выход в решающий матч сразится с «Чеховскими медведями». Напомним, «Финал четырёх» пройдёт с 31 мая по 2 июня в Бресте.