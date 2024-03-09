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Российский велогонщик Власов выиграл 7-й этап многодневки «Париж — Ницца»

Российский велогонщик Власов выиграл 7-й этап многодневки «Париж — Ницца»
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Российский велогонщик Александр Власов, выступающий за команду BORA‑hansgrohe, выиграл седьмой этап многодневки «Париж — Ницца». Спортсмен преодолел дистанцию в 104 км за 2 часа 44 минуты и 3 секунды.

Вторым в гонке стал бельгиец Ремко Эвенепул, замкнул тройку лидеров словенец Примош Роглич. Оба спортсмена уступили Власову восемь секунд.

Благодаря победе российский спортсмен поднялся на пять строчек в генеральной классификации многодневки и вошёл в топ-10, заняв 10-ю строчку. В общем зачёте гонки лидирует американец Брендон Макналти из UAE Team Emirates.

Отметим, что последний день велогонки «Париж — Ницца» пройдёт в воскресенье, 10 марта. В рамках восьмого этапа многодневки спортсмены проедут 115,6 км.

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