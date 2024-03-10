Тренер Храмцова — о завоевании лицензии на ОИ-2024: поддержка болельщиков его взбодрила

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов рассказал о поддержке болельщиков, которая помогла олимпийскому чемпиону 2020 года Максиму Храмцову завоевать олимпийскую лицензию.

«Зрители к нам здесь относятся доброжелательно. В Софию приехали некоторые наши тренеры и болельщики из ряда регионов России. И Максим Храмцов сполна почувствовал их поддержку в критический момент, который произошёл в полуфинальном поединке. Максим попал в нокдаун в первом раунде, который он проиграл. Эмоциональная поддержка болельщиков его взбодрила, он собрался, уверенно выиграл второй и третий раунды, завоевав путёвку на Олимпиаду», — приводит слова Иванова «РИА Новости».

Максим Храмцов и Татьяна Минина завоевали олимпийские лицензии на Европейском квалификационном турнире в Софии (Болгария). Ранее путёвку на ОИ-2024 добыл олимпийский чемпион Токио Владислав Ларин.