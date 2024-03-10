Власов занял пятое место в генеральной классификации многодневки «Париж — Ницца»

Российский велогонщик Александр Власов, выступающий за команду Bora-hansgrohe, занял пятое место в генеральной классификации многодневки «Париж — Ницца».

Сегодня, 10 марта, завершился восьмой, финальный, этап велогонки, на котором россиянин финишировал третьим, уступив по итогам 109,3 км только бельгийцу Ремко Эвенепулу из команды Soudal – Quick Step и американцу Маттео Йоргенсону, выступающему за Team Visma | Lease a Bike. Обоим Власов проиграл 0,50 секунды. Благодаря попаданию в медали на этом отрезке дистанции российский спортсмен поднялся с 10-го места на пятое в общем зачёте.

Напомним, вчера Александр Власов выиграл седьмой этап этой многодневки.

Победителем гонки «Париж — Ницца» стал Маттео Йоргенсон.