ВАДА: в общей сложности предотвращено попадание на рынок 288 млн доз допинга

Глава отдела по расследованиям ВАДА Гюнтер Янгер заявил, что за последний год организация смогла предотвратить попадание на европейский рынок более 288 млн доз запрещённых веществ.

«Было проведено 67 операций, было изъято 14 457 кг веществ, повышающих производительность, закрыты 14 нелегальных лабораторий, предотвращена перевозка 47 тонн веществ, повышающих производительность, в общей сложности предотвращено попадание на рынок 288 млн доз допинга», — сказал Гюнтер на ежегодном симпозиуме ВАДА.

Отметим, что в этой статистике не учитываются данные Беларуси и России. Во внимание взяты только данные правоохранительных органов европейских стран.

Напомним, ежегодный симпозиум ВАДА прошёл с 12 по 13 марта в Лозанне.