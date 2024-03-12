Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ВАДА: в общей сложности предотвращено попадание на рынок 288 млн доз допинга

ВАДА: в общей сложности предотвращено попадание на рынок 288 млн доз допинга
Комментарии

Глава отдела по расследованиям ВАДА Гюнтер Янгер заявил, что за последний год организация смогла предотвратить попадание на европейский рынок более 288 млн доз запрещённых веществ.

«Было проведено 67 операций, было изъято 14 457 кг веществ, повышающих производительность, закрыты 14 нелегальных лабораторий, предотвращена перевозка 47 тонн веществ, повышающих производительность, в общей сложности предотвращено попадание на рынок 288 млн доз допинга», — сказал Гюнтер на ежегодном симпозиуме ВАДА.

Отметим, что в этой статистике не учитываются данные Беларуси и России. Во внимание взяты только данные правоохранительных органов европейских стран.

Напомним, ежегодный симпозиум ВАДА прошёл с 12 по 13 марта в Лозанне.

Материалы по теме
Глава ВАДА высказался о проверке российских спортсменов перед Олимпиадой в Париже
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android