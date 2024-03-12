Игры БРИКС будут проводиться с той же инфраструктурой, что и Игры будущего

Игры БРИКС, которые пройдут в июне этого года в Казани, будут с использованием площадок Игр будущего. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что они включили две фиджитал дисциплины и активно готовятся к предстоящему событию.

«Мы всех снова приглашаем в Казань уже в июне. У нас впервые в таком формате пройдут Игры стран БРИКС. 30 видов спорта. На сегодняшний день мы уже имеем 73 страны, с которыми мы ведём переговоры, чтобы их команды приехали. Мы будем использовать всю инфраструктуру, которую использовали на Играх будущего. Включили две дисциплины — фиджитал-баскетбол и фиджитал-футбол, в рамках уже достаточно классической программы Игр БРИКС. Будем готовиться, осталось три месяца, всех милости просим», — приводит слова Леонова ТАСС.

Напомним, игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани. Там будут принимать участия спортсмены Бразилии, Индии, Китая, ЮАР. В прошлых играх первое место в общем командном зачёте заняла Россия, завоевав в сумме 59 медалей.