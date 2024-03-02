Олег Матыцин заявил, что Россия не рассматривает Игры БРИКС — 2024 как альтернативу ОИ

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о проведении игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.

«Правительственный проект, который впервые реализуется в России, но не впервые Игры БРИКС проходят в таком масштабе. Россия сформировала это, чтобы дать дополнительный импульс развитию этого движения. Мы знаем, что более 30 стран выразили интерес приехать в Казань. Не только команды стран-членов БРИКС, но и других стран.

Мы намеренно по согласованию с президентом РФ сделали формат открытым. Мы видим, что это позитивно воспринято нашими партнёрами. Надеюсь на успех. Казань обладает очень большим потенциалом проведения крупных проектов. Наша задача — сформировать некий стабильный регламент проведения Игр БРИКС, чтобы передать эту эстафету следующим странам, как мы приняли эстафету от ЮАР.

Мы не рассматриваем игры БРИКС как альтернативу Олимпиады. Мы хотим, чтобы они заняли своё место в международном календаре соревнований, предоставив ещё одну возможность тренерам, спортсменам и организаторам поучаствовать. Важно, чтобы проект был конкурентным, потому что спорт растёт в конкуренции. Мы абсолютно с уважением относимся и к другим международным организациям, но в то же время считаем, что межправительственный формат, как и Игры стран СНГ, будет способствовать укреплению мировой системы и, главное, нашей системы спорта», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.