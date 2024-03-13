Российский гандболист рассказал об атмосфере в сборной после резких слов главного тренера

Гандболист «Чеховских медведей» и сборной России Кирилл Котов рассказал об атмосфере в национальной команде после резких слов главного тренера Велимира Петковича. В январе специалист раскритиковал уровень игры некоторых гандболистов после третьего места на Кубке дружбы.

«В сборную все едут с удовольствием! Все рады друг друга видеть и друг с другом поиграть. В этой атмосфере приятно находиться. В нашей команде нет людей, которые приезжают трудовую повинность отбывать, никого палками в сборную не гонят. Сам вызов в сборную – уже огромная мотивация. Каждый хочет показать максимум и доказать, что достоин играть в команде. Особенно с учётом того, что мы почти все игры проводим на домашних площадках, хочется и болельщиков порадовать красивой игрой. Когда-то получается, когда-то нет, но времени на настоящую подготовку практически нет, всего несколько дней ведь у нас. Из-за этого уровень игры может хромать, но никто номер на площадке не отбывает. С мотивацией у нас проблем нет. Главная проблема – как сыграться за короткое время. Таковы реалии. Сколько времени дают, тем и надо пользоваться. Непросто воплотить в жизнь все тренерские задумки, но на то мы и профессионалы», — сказал Котов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.