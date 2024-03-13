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«Это был шок». Капитан «Чеховских медведей» — о сенсационном поражении в прошлом сезоне

«Это был шок». Капитан «Чеховских медведей» — о сенсационном поражении в прошлом сезоне
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Гандболист «Чеховских медведей» и сборной России Кирилл Котов высказался о потере чемпионского титула в прошлом сезоне.

«Удар для нас, как я уже сказал, был сильным. Да что там, это был шок. Грустно, что именно мы вошли в историю и эта великая серия прервалась на нас, на тех, кто сейчас защищает цвета «Чеховских медведей». Но задачи у нас не изменились. Мы хотим и должны побеждать в каждом матче. Наш главный тренер Владимир Салманович Максимов учит нас побеждать в любой игре независимо от её статуса. Только так воспитывается психология победителей», — сказал Котов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, в прошлом розыгрыше чемпионата России по гандболу «Чеховские медведи» впервые за 21 год не смогли защитить чемпионский титул.

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