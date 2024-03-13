«Зачем жалеть о том, чего не будет?» Гандболист Котов — об игре за иностранные клубы

Гандболист «Чеховских медведей» и сборной России Кирилл Котов заявил, что не хотел бы выступать за иностранный клуб.

«Понятно, что многие хотели бы поиграть на другом уровне и в другом чемпионате, но я – патриот своего клуба. Я хочу выиграть с «Чеховскими медведями» всё, что можно. Конечно, сейчас политическая ситуация сложная, нас никуда не пускают, но от этого моё желание никуда не делось. Я бы не сказал, что хотел куда-то уехать и что-то пробовать. Да и возраст уже не тот. У меня были предложения от зарубежных команд, но для меня в приоритете «Медведи». Много лет назад мелькала мысль поиграть за рубежом, а сейчас такого нет. Зачем жалеть о том, чего никогда не будет? У меня и так всё нормально», — сказал Котов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.