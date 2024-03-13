Названы лучшие игроки в первом матче Суперсерии между Россией и Беларусью

Определены лучшие игроки первой встречи трёхматчевой Суперсерии между сборными России и Беларуси. Ими стали левый полусредний российской команды Сергей Марк Косоротов и разыгрывающий сборной Беларуси Игорь Белявский. Об этом сообщает телеграм-канал Федерации гандбола России (ФГР).

Игра проходила в Казани и завершилась со счётом 28:25 в пользу сборной России. Косоротов и Белявский стали самыми результативными гандболистами в своих командах. На счету россиянина 12 заброшенных мячей, белорусский гандболист забил девять голов.

Следующая игра Суперсерии пройдёт 15 марта в Москве и начнётся в 19.00 (мск). Заключительный матч серии состоится 17 марта в подмосковном Чехове (начало — в 14.15 по московскому времени).

В ноябре 2023 года Суперсерия из трёх матчей прошла в трёх городах Беларуси — Могилёве, Гомеле и Минске. Россияне уступили белорусам во всех трёх встречах.