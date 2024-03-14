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Снукерист Марк Селби выиграл Championship League — 2024

Снукерист Марк Селби выиграл Championship League — 2024
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Английский снукерист, пятый номер мирового рейтинга Марк Селби стал победителем финального этапа Championship League — 2024, который проходил в Лестере (Англия).

В полуфинальном матче Селби со счётом 3:0 обыграл соотечественника Стюарта Бинэма (22-й номер в мировом рейтинге). В решающей встрече соперником Селби стал ещё один представитель Англии, 30-й номер мирового рейтинга Джо О'Коннор. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу Селби.

В турнире участвовали победители семи предварительных этапов: Стюарт Бинэм (Англия), Крис Уэйклин (Англия), Марк Селби (Англия), Нил Робертсон (Австралия), Джон Хиггинс (Шотландия), Кайрен Уилсон (Англия), Джо О’Коннор (Англия). По итогам круговых матчей четыре лучших снукериста в матчах плей-офф определили победителя турнира. Все поединки игрались до трёх побед.

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