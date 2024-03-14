Поздняков рассказал о работе над развитием национального спортивного арбитража

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о работе над активизацией работы Национального центра спортивного арбитража по поручению президента России Владимира Путина. Поздняков подчеркнул, что ОКР активно взаимодействует со спортивными федерациями по этому вопросу.

«Одно из поручений президента России — активизировать работу Национального центра спортивного арбитража. Как никогда важное поручение, которое мы стараемся активно выполнить, работаем с общероссийскими спортивными федерациями. Речь о том, чтобы заместить юридическую оговорку в нормативных документах с международного на национальный спортивный арбитраж, чтобы наши спортивные организации могли получать быструю и справедливую помощь», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, осенью прошлого года президент России Владимир Путин поручил заняться развитием института спортивного арбитража, который должен стать независимой структурой с высоким уровнем доверия.