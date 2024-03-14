Поздняков выразил мнение, что одним из критериев допуска на ОИ-2024 станет осуждение СВО

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что в число критериев Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) войдёт пункт об осуждении специальной военной операции (СВО).

«Будут выдвинуты правила поведения на Олимпиаде, которые будут в строгом соответствии с теми критериями, вернее, принципами, которые были сообщены на декабрьском исполкоме МОК. Таким образом, спортсмен, принимающий участие, должен осуждать специальную военную операцию, некие другие — подписывать документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут принести негативные последствия в плане нарушения российского законодательства», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, ранее МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены обязаны соответствовать ряду требований для получения лицензии на выступление. Олимпийские игра 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа.