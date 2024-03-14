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Изменены сроки проведения третьего этапа Кубка России по плаванию

Изменены сроки проведения третьего этапа Кубка России по плаванию
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Пресс-служба Всероссийской федерации плавания объявила об изменениях в сроках проведения третьего этапа Кубка России по плаванию — 2024.

Ранее сообщалось, что третий этап соревнований в Южно-Сахалинске состоится в апреле. По новой информации, этот этап пройдёт со 2 по 3 мая текущего года.

Напомним, первый этап Кубка России по плаванию — 2024 прошёл 20-21 февраля в Калининграде. Проведение финала соревнований запланировано в Екатеринбурге в июле. На финал Кубка России будут допущены сборные команды субъектов России, сформированные по итогам трёх этапов.

Турнир пловцов на Играх дружбы в Екатеринбурге состоится 15-25 сентября, а плавательные соревнования на Играх БРИКС в Казани пройдут с 19 по 21 июня.

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