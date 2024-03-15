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Тимошинина стала лучшей на 10-метровой вышке в Кубке Евразийских стран по прыжкам в воду

Трёхкратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира по прыжкам в воду россиянка Юлия Тимошинина стала победительницей третьего Кубка Евразийских стран. Она победила в соревнованиях на 10-метровой вышке.

Результат Тимошининой — 342,85 балла. Второе место заняла ещё одна россиянка, Екатерина Беляева (322,80). Тройку сильнейших замкнула представительница Кубы Энисли Гарсия (314,85).

Кубок Евразийских стран проходит во Дворце водных видов спорта Екатеринбурга с 15 по 17 марта. В соревнованиях принимают участие более 80 спортсменов из восьми стран: России, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Кубы, Эквадора, Узбекистана и Сербии.

Сегодня, 15 марта, также запланированы мужские финалы на трёхметровом трамплине и в синхронных прыжках на 10-метровой вышке.