CAS отклонил апелляцию итальянского ходока Швацера о приостановке его дисквалификации

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию олимпийского чемпиона 2008 года, итальянского ходока Алекса Швацера о приостановке восьмилетней дисквалификации за применение допинга, сообщается на официальном сайте CAS.

Напомним, допинг в крови олимпийского чемпиона 2008 года в ходьбе на 50 км был обнаружен накануне Игр-2012 в Лондоне. Швацер был дисквалифицирован итальянской антидопинговой комиссией, а в 2016 году, когда этот срок истекал, была проведена перепроверка результатов анализов, после чего Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило его ещё на восемь лет. Швацер подал апелляцию на данное решение, которая была отклонена.

«Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) в ноябре 2023 года отклонила апелляцию итальянца после отрицательной оценки, выданной Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) по данному вопросу. Оспариваемое решение подтверждено, срок дисквалификации, наложенной на Швацера, остаётся без изменений», — говорится в заявлении CAS.