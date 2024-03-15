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Через месяц станут известны чемпионы России по спортивному бизнесу

Через месяц станут известны чемпионы России по спортивному бизнесу
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Лучшие менеджеры, проекты и объекты в спортивной индустрии получат профессиональные награды 17 апреля в рамках VII Премии СБК, которая ранее была известна как Sport Business Awards.

Приём заявок на участие в Премии продлится до 29 марта. Подать заявку можно бесплатно на официальном сайте проекта, заполнив анкету. До 3 апреля будут определены номинанты, затем 8-12 апреля пройдут защиты проектов и голосование жюри. Объявление и награждение лауреатов запланировано на 17 апреля, в этот день в Москве состоится торжественная церемония с подведением итогов Премии.

Награды вручат в 27 номинациях. Пять из них дебютируют на Премии в этом году:

«Спортивно-массовое мероприятие года». Здесь выберут лучшее событие в любительском спорте, направленное на популяризацию здорового образа жизни и вовлечение населения в занятия спортом, отличившееся высоким уровнем организации, а также качественной работой по привлечению участников и спонсоров.

«Проект года». Приз получит лучший спортивный объект на стадии разработки концепции, проектирования или строительства.

«Блогер года». В этой номинации лучшего выберут из всех, кто рассказывает о спорте в соцсетях и СМИ. Подать заявку могут журналисты, авторы телеграм-каналов и YouTube-шоу, инфлюенсеры.

«Социальный проект года». Номинация, чтобы отметить лучшую организацию, фонд или программу, оказывающую поддержку или реализующую социально значимые инициативы в области физической культуры и спорта.

«Работодатель года». Номинацию открыли для организаций с высокими стандартами в области управления персоналом, вкладывающихся в развитие человеческого капитала и создающих лучшие условия для своих сотрудников.

Помимо новых, в программе Премии сохранились и традиционные номинации, такие как: «Стадион года», «Событие года», «Менеджер года», «Спортивный регион года», «Matchday года», «Прорыв года» и другие.

Среди номинаций есть несколько медийных. В их числе «SMM года», «Медиапроект года», «Лучший фильм», «Блогер года», «Креатив года» и «Спонсорская интеграция года», которая теперь определяется в двух категориях – с бюджетом до 1 млн рублей и выше 1 млн рублей.

Главными принципами проведения Премии СБК являются честность, открытость и независимость в оценке и выборе лучших проектов, объектов и менеджеров в области спортивного бизнеса. Поэтому заявки участников рассматривает коллегия жюри, состоящая из более 200 экспертов. Это ведущие специалисты, признанные лидеры и руководители различных отраслей в сфере спорта. В этом году в состав экспертного совета Премии вошли:

Азат Кадыров, первый заместитель Министра спорта Российской Федерации;
Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»;
Наиль Измайлов, президент ФНЛ;
Владимир Стогниенко, шеф-редактор «Okko Спорт»;
Александр Пак, исполнительный директор Союза биатлонистов России;
Сергей Кущенко, президент Единой лиги ВТБ;
Игорь Столяров, руководитель Игр будущего – 2024;
Сергей Бархударьян, директор по развитию спортивного направления «Яндекс Фантех»;
Илья Геркус, предприниматель и спортивный менеджер;
Николай Осипов, основатель Медийной футбольной лиги;
Дмитрий Рыжков, первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ»;
Самвел Авакян, главный редактор Sport24;
Евгений Слюсаренко, управляющий директор и главный редактор «Советского спорта»;
Алексей Смертин, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС.

Организатор премии – «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг». Холдинг работает на рынке спортивной индустрии уже более 12 лет, выпускает профессиональное печатное издание, проводит деловые мероприятия, премии и консультирует в области финансов и маркетинга. Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта России.

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