Турнир по конкуру SPIEF Cup 2024 состоится в рамках выставки «Иппосфера»

Турнир по конкуру SPIEF Cup 2024 пройдёт 8 июня в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили организаторы мероприятия.

Турнир станет частью международной конноспортивной выставки «Иппосфера-2024».

«Конный спорт сегодня становится популярным и доступным, а коневодство постепенно превращается в привлекательный бизнес, который может стать потенциальной точкой опоры для девелоперов. Но нужно развивать инструменты привлечения инвесторов и готовить профессиональные кадры. Фонд Росконгресс как социально ориентированный нефинансовый институт развития поддерживает уже более 12 видов спорта, в том числе конные соревнования, а именно конкур. Наша задача вместе с партнерами – приумножить как человеческий капитал в этой отрасли, так и обратить внимание государства и бизнес-сообщества на трудности, с которыми сталкиваются игроки рынка», – отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Регистрация представителей СМИ продлится до 1 мая на официальном сайте ПМЭФ.

Отметим, Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня 2024 года.