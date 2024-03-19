«Голос футбола моего детства». Ян Непомнящий — о смерти Василия Уткина

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на новость о смерти российского комментатора и блогера Василия Уткина.

«Умер Василий Уткин. Один из лучших футбольных комментаторов и человек с потрясающим чувством русского языка. В 2016 году он позвал меня в Джон Донн на Никитском рассказать о первых двух партиях матча Карлсен-Карякин. Пришло, помнится, человек десять. Решили искать другие форматы. С тех пор изредка общались — переписывались преимущественно на футбольные темы. Голос футбола моего детства. Знакомство, которым я очень горжусь. Светлая память», — написал Непомнящий в своих социальных сетях.

Василия Уткина не стало сегодня, 19 марта, на 53-м году жизни. Ранее в СМИ появлялась информация, что Уткин мог умереть из-за отрыва тромба.