Чемпион мира из России рассказал, как совмещал армрестлинг и работу дальнобойщиком

Чемпион мира по армрестлингу Виталий Лалетин признался, что какое-то время совмещал занятия профессиональным спортом с работой дальнобойщиком.

«Армрестлинг вписался в мою обычную жизнь в 13 лет, когда ни о каких грузоперевозках и речи не было. Так что это грузоперевозки вписались в армрестлинг, а не наоборот (улыбается).

Когда начал заниматься грузоперевозками, то почти не тренировался, но в соревнованиях участвовал время от времени. Думал, что и так пойдёт. Но однажды на турнире в Новосибирске меня победил Иван Гусельников, с которым мы сейчас крепко дружим. Да как?! Я же его всегда побеждал, а теперь он меня положил. Меня это так зацепило! Я вернулся в зал, начал тренироваться и через полгода выиграл чемпионат страны. Но потом вновь погрузился в работу – денег в армрестлинге особо не было. Да, я выступал на Европе, на мире, но мне хватало одной-двух тренировок в месяц, чтобы побеждать.

Сейчас я уже привык к другому образу жизни, у меня акцент на тренировках и восстановлении. Чтобы меня сорвать с места в семь утра и попросить отвезти какой-то груз, нужна круглая сумма», — сказал Лалетин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.