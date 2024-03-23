Песков назвал позитивным решение Канады выдать визы всем российским шахматистам

Дмитрий Песков, который является пресс-секретарём президента Российской Федерации Владимира Путина, назвал позитивным шагом решение канадских властей выдать визы всем российским шахматистам — участникам турнира претендентов.

«В целом это хорошо, что получили визы. Там визу не получил только один из тренеров, его заменят. В целом это позитивно. Наши спортсмены примут участие в турнире, это самое главное. Мы будем болеть за них и желать им побед», – приводит ТАСС слова Пескова, который также является председателем попечительского совета Федерации шахмат России.

Напомним, ранее сообщалось, что Торонто могут лишить права проведения турнира претендентов из-за проблем с выдачей виз российским шахматисткам и перенести соревнования в Мадрид. Позже ФИДЕ подтвердила, что всем участникам соревнований одобрили визы в Канаду.

Турнир претендентов пройдёт со 2 по 25 апреля 2024 года. Среди россиян на соревнования квалифицировались Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.