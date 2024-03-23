Глава ФИДЕ Дворкович: азиатские страны стали лидерами в шахматах в приходом России

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович считает, что азиатские страны являются лидером на мировой шахматной арене. По мнению специалиста, в настоящее время они даже опережают Европу и США, хотя общая конкуренция в любом случае продолжает оставаться очень высокой.

«Если смотреть на цифры, то 100% Азия является лидером в мировых шахматах, но это не значит, что США и Европа не конкурируют, они абсолютно конкурентоспособные. Азиатские шахматы действительно впереди за счет успехов Индии, Китая и роста Узбекистана, Казахстана, Ирана. Переход Федерации шахмат России также усилил позиции Азии на мировой арене. Но, повторю, конкуренция сейчас в шахматах очень высокая», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Напомним, что 28 февраля 2023 года на генассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) в Абу-Даби был рассмотрен и утвержден переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза (ECU) в ACF.