Тренер по танцам: люди, руководившие эвакуацией из «Крокуса», больше напоминали волонтёров

Главный тренер танцевального клуба «Фокус» Дмитрий Марченко ответил, участвовали ли охранники в организации эвакуации людей во время трагических событий в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

«Не знаю, кто именно это был. Люди больше напоминали волонтёров — в жилетках со светоотражателями. Они направляли поток. Стояли на всех углах и поворотах. Подсказывали, куда надо двигаться. Причём на их лицах как раз паника читалась очень хорошо. Когда я спросил, как забрать машину, мне было максимально нецензурно сказано, что им всё равно», — приводит слова Марченко «RT на русском».

Напомним, во время теракта в «Крокус Сити Холле» в пятницу, 22 марта, в здании проходил турнир по танцам, в котором принимали участие в том числе и несовершеннолетние спортсмены.