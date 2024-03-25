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Стали известны даты проведения перенесённых матчей мужской и женской Суперлиги по гандболу

Федерация гандбола России (ФГР) опубликовала даты проведения перенесённых матчей Суперлиги в мужских и женских соревнованиях.

В среду, 27 марта, состоятся матчи Olimpbet Суперлиги у мужчин. Тогда в борьбу вступят и гандболистки.

Olimpbet Суперлига. Мужчины.

27 марта:

«Пермские медведи» — «Чеховские медведи»;

«ЦСКА» — «Виктор»;

«Скиф» — «Зенит»;

«Каустик» — «СГАУ-Саратов».

12 апреля:

«Акбузат» — «Динамо»(Астрахань);

«Динамо-Сунгуль» — «СКИФ» (дата проведения будет уточнена).

Olimpbet Суперлига. Женщины.

Группа «А»

27 марта:

«Лада» — «Астраханочка»;

«Черноморочка» — «Кубань»;

«Ростов-Дон» — «ЦСКА» (дата проведения будет уточнена).

Группа «Б»

27 марта:

«Динамо-Синара» — «Звезда»;

«Ставрополье» — «АГУ-Адыиф».

На официальном сайте федерации также сообщается, что матч «Луч» — «Университет» состоится 6 или 7 апреля.