Стали известны даты проведения перенесённых матчей мужской и женской Суперлиги по гандболу

Федерация гандбола России (ФГР) опубликовала даты проведения перенесённых матчей Суперлиги в мужских и женских соревнованиях.
В среду, 27 марта, состоятся матчи Olimpbet Суперлиги у мужчин. Тогда в борьбу вступят и гандболистки.
Olimpbet Суперлига. Мужчины.
27 марта:
«Пермские медведи» — «Чеховские медведи»;
«ЦСКА» — «Виктор»;
«Скиф» — «Зенит»;
«Каустик» — «СГАУ-Саратов».
12 апреля:
«Акбузат» — «Динамо»(Астрахань);
«Динамо-Сунгуль» — «СКИФ» (дата проведения будет уточнена).
Olimpbet Суперлига. Женщины.
Группа «А»
27 марта:
«Лада» — «Астраханочка»;
«Черноморочка» — «Кубань»;
«Ростов-Дон» — «ЦСКА» (дата проведения будет уточнена).
Группа «Б»
27 марта:
«Динамо-Синара» — «Звезда»;
«Ставрополье» — «АГУ-Адыиф».
На официальном сайте федерации также сообщается, что матч «Луч» — «Университет» состоится 6 или 7 апреля.