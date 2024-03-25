Российская гандболистка впервые сыграет в «Финале четырёх» Европейской лиги

Румынский гандбольный клуб «Дунэря», в составе которого выступают российская спортсменка Кира Трусова и белоруска Мария Коновал, вышел в «Финал четырёх» женской Европейской лиги.

Таким образом, Трусова и Коновал станут первыми представительницами своих стран на этой стадии турнира с момента введения системы розыгрыша с «Финалом четырёх» в 2020 году. Прежде российские и белорусские гандболистки не добирались до этой стадии соревнований.

В «Финале четырёх» женской Европейской лиги по гандболу, помимо «Дунэри», выступят «Нант» (Франция), «Глория Бистрица» (Румыния) и «Сторхамар» (Норвегия). Жеребьёвка состоится завтра, 26 марта. «Финал четырёх» второго по значимости еврокубка пройдёт 11-12 мая в Граце (Австрия).